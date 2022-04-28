Росія боїться повторення іншими кораблями долі "Москви", – Одеська ОВА

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в одеські порти не можуть повернути цивільні судна. Усе через угруповування Чорноморського флоту Росії та розкидані ними міни.

За його словами, про міни повідомляли ще на початку березня 2022 року. Тоді виявилося, що росіяни закинули в Чорне море понад 400 штук. Про це речник Одеської ОВА розповів в прямому ефірі телеканалу "Рада".

Важливо Під Мелітополем "самоліквідувався" міст, яким окупанти постачали зброю з Криму, – Братчук

"Маркування свідчить про те, що ці міни були захоплені рашистами ще у 2014 році", – зазначив Сергій Братчук.

Відомо, що їх прибивало й до Туреччини, де їх розміновували та знешкоджували. А також до берегів Румунії та Болгарії.

Російські маневри біля берегів Одеси

Сергій Братчук повідомив, що в окупантів відбувається певне перегрупування. Проте росіяни відійшли, як вони вважають, на безпечну для них відстань.

"Зараз не наближаються до нашого узбережжя, тому що розуміють: зустріч з екіпажем ракетного крейсера "Москва" – не найгарніша перспектива для тих, хто прийшов й воює проти нашої держави. Але їх шанси зустрітися – дуже великі", – зазначив Братчук.

Що відомо про затоплення крейсера "Москва"

13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний.

У ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".

"Москва" стала найдорожчою технікою Росії, яку ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни.

Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" пішов під воду. Проте звинуватили вони у цьому погані погодні умови.

Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".

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