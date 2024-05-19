Росія не хоче замороження війни: який насправді задум Кремля

Побутує думка, що для Росії вигідним є замороження війни в Україні. Втім завдання Москви полягає в іншому. Вони також хочуть "миру", однак на умовах, які для України є неприйнятними.

Звісно, Кремль вдає, що готовий до мирних перемовин. Певною мірою, це навіть є правдою. Втім умови, які пропонуватиме Росія, фактично "оголять" Україну перед новими викликами. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

Радимо переглянути "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

Чого насправді хоче Росія

Сі Цзіньпін під час конференції з Владіміром Путіним заявив, що Китай та Росія виступають за "політичне врегулювання війни" в Україні. При цьому Росія не демонструє готовності до мирного вирішення війни, яку сама ж і розпочала. Та само і Китай не висловлює бажання поїхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії, на якому говоритимуть про досягнення справедливого миру.

Формально вони демонструють, що нібито готові до миру, хоча розуміння миру та умов припинення війни і Китай, і Росія розуміють по-різному. Китай може погодитись і на мир, який не передбачає повної російської перемоги, а може погодитися просто на припинення бойових дій в Україні,

– зазначив Володимир Фесенко.

Пекін абсолютно влаштує один з цих двох варіантів. Але, зрозуміло, що таке геть не влаштує Москву.

"У нас чомусь багато хто думає, що Росія хоче замороження конфлікту – нічого подібного. Росія прагне миру, але на своїх умовах, які абсолютно не прийнятні для нас. Мовиться не лише про визнання окупованих територій російськими – це не головна вимога, хоч теж є. Головне – це знищення української армії", – пояснив Фесенко.

Росія хоче максимального скорочення української армії. Ще у 2022 році були заяви про скорочення нашого війська до 88 тисяч. Ще навіть до повномасштабного вторгнення Збройні Сили України налічували близько 300 тисяч осіб. Тобто Росія хоче, аби в України була "символічна армія", яка фактично буде беззахисною перед можливою новою російською агресією.

Крім того, Кремль, звісно, бажатиме знищити перспективи України на вступ до НАТО та й загалом висуватимуть силу-силенну нереалістичних вимог.

Перемовини про мир в України: останні новини