Росія з переляку готується до ударів: які "жирні" цілі можуть знищити ATACMS

Навіть якщо Росія перебазувала свої літаки якомога далі, а перемістити їх усі – складно, тим більше армійську авіацію (вертольоти), то окрім аеродромів на її території є багато інших об'єктів, які можуть потрапити під удар ATACMS.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, нагадавши, що вже є яскравий приклад застосування цієї західної далекобійної зброї в Брянській області. Там був уражений російський арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

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Росіяни почали будувати укриття на аеродромах

Пріоритетні цілі для ураження цими ракетами, особливо з касетною бойовою частиною – це летовища та склади з боєприпасами.

Тому, навіть якщо росіяни перебазували якомога далі свої літаки, все одно є ще багато інших "жирних" цілей на російській території як для ATACMS, так і для Storm Shadow,

– зазначив Гендельман.

Військовий експерт звернув увагу на повідомлення, які почали з'являтися стосовно того, що на певних російських летовищах (в Краснодарському краї та Курській області) почалося будівництво залізобетонних укриттів, про які Росія говорила майже 3 роки.

Гендельман припустив, що таким чином Росія може готуватися до ймовірних ударів по своїх аеродромах на тлі важливого для України рішення з боку США щодо надання ЗСУ дозволу застосовувати по території Росії далекобійну зброю.

Кримський міст може стати ціллю для ударів ATACMS

Якщо брати до уваги, що Кримський міст був заявлений українським військово-політичним керівництвом як одна з цілей ще у 2022 році, й вже були спроби його знищити, то, на думку Гендельмана, масована атака ATACMS по ньому може бути цілком реальною.

Але, з його слів, проблема в тому, що Кримський міст – один з найзахищеніших об'єктів Росії з огляду на кількість там систем ППО. Результат від атаки по ньому залежатиме від масштабності удару, кількості випущених ракет по мосту.

Можна провести й комбіновану атаку, залучивши всі засоби, зокрема і безекіпажні катери, з урахуванням того, що система ППО Росії під час такого удару буде перенасичена,

– пояснив військовий експерт.

Якщо буде спроба такого удару і вона виявиться результативною, тоді, зі слів Гендельмана, варто очікувати чергової російської ескалації, застосування Росією певних засобів ураження, необов'язково нових.

З його слів, Росія за останні 2 місяці накопичила багато ракет. Він також наголосив, що варто брати до уваги, що для росіян Кримський міст – це дуже "чутливий" об'єкт. Він нагадав, що у 2022 році російська ракетна кампанія проти енергетичної системи України почалась саме після спроби підірвати Кримський міст.

Тому, зі слів військового експерта, якщо українське керівництво ухвалить рішення вдарити по мосту, варто заздалегідь бути готовим, що Росія у відповідь теж підвищить планку ескалації.