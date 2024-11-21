Про таке будівництво свідчать нові супутникові знімки від 17 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітика MT Anderson у соцмережі Х.

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У Краснодарському краї будують захисні ангари

На початку повномасштабної війни низка ворожих аеродромів не були обладнані навіть простими засобами захисту від атаки з повітря. Хоча раніше, за часів "Холодної війни", росіяни зводили залізобетонні укриття, що захищали від авіабомб та ядерних ударів поблизу кордонів з НАТО.

Більшість укриттів, як пише "Мілітарний" для авіації залишилася на території країн "Варшавського договору", України, Білорусі та у північно-західному прикордонні Росії. Однак зараз росіяни вирішили забезпечити себе від потенційних атак.

Зокрема, на російському військовому аеродромі "Кримськ", який розташований у Краснодарському краї, біля якого ще 15 листопада очевидці повідомляли про вибухи. Цікаво, що тоді офіційна російська влада ніяк на це не відреагувала.



Будівництво захисних ангарів на аеродромі "Кримськ" / Фото MT_Anderson



На аеродромі "Кримськ" будують захисні ангари / Фото MT_Anderson