Відлік йде на місяці: ексчлен парламенту НАТО припустив, що Путін готує Європі
- Росія може використати досвід дроноцентричної війни проти Європи, яка не готова до такого типу ведення бойових дій.
- Європі не вистачає підготовки, що може дати Росії перевагу та можливість укласти угоду зі США для повернення в європейську безпекову архітектуру.
Росія може використати проти Європи досвід дроноцентричної війни, здобутий в Україні. Європа ж досі покладається на традиційні військові платформи і не готова до такого типу ведення бойових дій.
Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив 24 Каналу, що Європа поводиться як "дитина в тумані", не розуміючи реальності дроноцентричної війни та того, як змінився світ за останні роки.
Чи готова Європа до війни дронів?
"Українська армія через втрати навчилася користуватися дронами – це неймовірно складний процес підготовки команд, які працюють з вибухівкою. Це тисячі відірваних рук, втрачених очей, це жахлива ціна навчання", – зазначив Кульпа.
Європі бракує чіткого розуміння, як масово підготувати людей до дій у такій системі. Майбутній конфлікт може мати конвенційний характер, але з домінуванням дронів і поєднанням традиційних засобів. Це потенційно надасть Росії перевагу.
Ця перевага стане основою для того, щоб у підсумку Росія могла укласти угоду зі США і, в разі її успіху, за участі частини Європи повернути Росію як елемент архітектури європейської безпеки.
Поразку, якої Росія зазнала в Україні, планують компенсувати якоюсь загальноєвропейською угодою. Таким чином Росія може домогтися того, що Європа перестане підтримувати Україну. У підсумку Росія може отримати Україну і все те, чого Путін прагнув улітку 2021 року,
– підкреслив Кульпа.
Польща може опинитися в сірій зоні або в зоні російського впливу, якщо Європа швидко не налаштується на серйозне мислення, на збільшення підтримки Україні не тільки фінансами, але також людьми.
"Можна створити юридичні форми добровольців і так далі, і так далі. Відлік вже йде не на роки, а на місяці та тижні", – сказав Кульпа.
Що відомо про укріплення оборони Європи?
- Польща після виходу з Оттавської конвенції планує відновити виробництво протипіхотних мін для посилення захисту свого східного кордону.
- Естонія розглядає можливість закриття кордону з Росією через останній інцидент та попередні порушення з боку російських прикордонників.
- Естонія почала зводити сотні бункерів на кордоні з Росією в межах Балтійської оборонної лінії; наразі встановлено 28 бункерів.