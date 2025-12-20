Отсчет идет на месяцы: экс-член парламента НАТО предположил, что Путин готовит Европе

Россия может использовать против Европы опыт дроноцентрической войны, полученный в Украине. Европа же до сих пор полагается на традиционные военные платформы и не готова к такому типу ведения боевых действий.

Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа объяснил 24 Каналу, что Европа ведет себя как "ребенок в тумане", не понимая реальности дроноцентричной войны и того, как изменился мир за последние годы.

Готова ли Европа к войне дронов?

"Украинская армия из-за потерь научилась пользоваться дронами – это невероятно сложный процесс подготовки команд, которые работают со взрывчаткой. Это тысячи оторванных рук, потерянных глаз, это ужасная цена обучения", – отметил Кульпа.

Европе не хватает четкого понимания, как массово подготовить людей к действиям в такой системе. Будущий конфликт может иметь конвенционный характер, но с доминированием дронов и сочетанием традиционных средств. Это потенциально даст России преимущество.

Это преимущество станет основой для того, чтобы в итоге Россия могла заключить сделку с США и, в случае ее успеха, с участием части Европы вернуть Россию как элемент архитектуры европейской безопасности.

Поражение, которое Россия потерпела в Украине, планируют компенсировать каким-то общеевропейским соглашением. Таким образом Россия может добиться того, что Европа перестанет поддерживать Украину. В итоге Россия может получить Украину и все то, чего Путин стремился летом 2021 года,

– подчеркнул Кульпа.

Польша может оказаться в серой зоне или в зоне российского влияния, если Европа быстро не настроится на серьезное мышление, на увеличение поддержки Украине не только финансами, но также людьми.

"Можно создать юридические формы добровольцев и так далее, и так далее. Отсчет уже идет не на годы, а на месяцы и недели", – сказал Кульпа.

Что известно об укреплении обороны Европы?