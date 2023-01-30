НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, мета Путіна не змінилася, – Столтенберг

Попри періодичні заяви Кремля, що вони буцімто готові сісти за стіл переговорів, дії країни-агресорки свідчать про протилежне. Зокрема Росія для своєї загарбницької війни готує все більше солдатів.

Тож наразі ніхто не може назвати терміни, коли закінчиться повномасштабна війна Росії проти України. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Росія готується до наступу

Він підкреслив, що якомога скоріше завершити загарбницьку війну може Путін, який саме її і розв'язав. Однак наразі в Альянсі не бачать прагнення до миру у Росії. Навпаки, країна-агресорка лише нарощує сили для подальшої війни та нового вторгнення.

Про це, зокрема, свідчать:

мобілізація понад 200 тисяч осіб, потенційно навіть більше,

купівля озброєння та боєприпасів, зокрема, в Ірану та КНДР,

нарощування власного виробництва.

І найбільше, ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну,

– підкреслив Столтенберг.

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Тож через такі дії країни-окупантки світ повинен бути готовим і до довготривалих переговорів, і до військової підтримки України. Перш за все тому, що перемога Росії у війні буде мати трагічні наслідки не лише для нашої держави, а й для усього цивілізованого демократичного світу.

Усе тому, що вона дасть сигнал авторитарним лідерам, що можна не зважати на міжнародний порядок, а брати бажане силою. А відтак це зробить світ небезпечнішим. "Тому так важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", – наголосив Генеральний секретар НАТО.

Також він додав, що переважно війни завершуються за столом переговорів. Однак "те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї". І саме тому світові необхідно підтримувати Україну й військово.

Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й добросовісно не братиме участь. Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів,

– сказав Столтенберг.

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