Буде надзвичайно вразливим, – ексспівробітник СБУ сказав, чи зможе Росія рити тунель до Криму

У Росії через побоювання за безпеку Кримського мосту обговорюють можливість будівництва підводного тунелю. Він начебто мав би бути більш захищеним від можливих атак. Але насправді це не зовсім так.

Подібні масштабні проєкти для росіян насамперед – чудова можливість відмивання грошей. Лише після цього окупанти оцінюють важливість безпекової складової тієї чи іншої споруди. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, пояснивши, як можна буде зрозуміли, що Росія все ж взялась за цей проєкт.

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Чи справді Росія може збудувати підводний тунель

Росія нібито планує побудувати підводний тунель під Керченською протокою. Це питання начебто обговорюють з Китаєм. У ЗМІ кажуть, що окупанти готові витратити кругленьку суму грошей, аби убезпечити цей логістичний маршрут.

Це виглядає дуже сумнівно, але в теорії все може бути. Ми цього не відкидаємо, але є багато демаскувальних ознак, які одразу вкажуть на те, що вони щось копають,

– наголосив Іван Ступак.

Ексспівробітник СБУ вважає, що якщо Росія вже ж піде на такий крок, то підтвердити це буде можливо щонайменше за скупченням техніки на одному та іншому березі, адже тунелі ритимуть назустріч один одному.

Якщо розглядати можливий проєкт підводного тунелю, то він може бути схожим на Євротунель.

Євротунель, або тунель під Ла-Маншем Служить від для поєднання континентальної частини Європи та Великої Британії, що збудований прямо під протокою Ла-Манш. Зараз тунель служить для постійних пасажирських та вантажних перевезень з Британії до Франції і назад. Менше ніж за три години можна дістатись із Лондону у Париж.



Євротунель складається з трьох тунелів — два основних рейкових для потягів, що рухаються на північ і південь, і один невеликий сервісний тунель. Кожні 250 м обидва основні тунелі з'єднуються між собою системою вентиляції, розміщеною над сервісним тунелем. Всі три тунелі мають дві розв'язки, що дозволяють потягам безперешкодно пересуватись між тунелями.

"Він (тунель – 24 Канал) буде надзвичайно вразливим, бо ти ж не поставиш там підводний човен, щоб він охороняв цей тунель", – зауважив Ступак.

До того ж у Росії опікуються не лише військовою чи безпековою складовою цього тунелю. Насамперед усіх цікавить питання вигоди та відмивання грошей.

Варто лише згадати, як після першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року росіяни озвучили суму, яка буде потрібна для відновлення незаконної споруди. Тоді мовилось про 200 – 300 мільйонів рублів. Однак вже незабаром оголошена сума суттєво збільшилась – приблизну цифру ремонту оцінили у 600 мільйонів рублів.

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