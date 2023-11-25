Будет чрезвычайно уязвимым, – экс-сотрудник СБУ сказал, сможет ли Россия рыть тоннель в Крым

В России из-за опасений за безопасность Крымского моста обсуждается возможность строительства подводного тоннеля. Он якобы должен быть более защищен от возможных атак. Но на самом деле это не совсем так.

Подобные масштабные проекты для россиян прежде всего – отличная возможность отмывания денег. Только после этого оккупанты оценивают важность составляющей безопасности того или иного сооружения. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, объяснив, как можно будет понять, что Россия все же взялась за этот проект.

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Действительно ли Россия может построить подводный тоннель

Россия якобы планирует построить подводный тоннель под Керченским проливом. Этот вопрос вроде бы обсуждается с Китаем. В СМИ говорят, что оккупанты готовы потратить кругленькую сумму денег, чтобы обезопасить этот логистический маршрут.

Это выглядит очень сомнительно, но в теории все возможно. Мы этого не исключаем, но есть много демаскирующих признаков, которые сразу укажут на то, что они что-то копают,

– подчеркнул Иван Ступак.

Экс-сотрудник СБУ считает, что если Россия уже пойдет на такой шаг, то подтвердить это будет возможно по меньшей мере за скоплением техники на одном и другом берегу, ведь тоннели будут рыть навстречу друг другу.

Если рассматривать возможный проект подводного тоннеля, то он может походить на Евротоннель.

Евротоннель, или тоннель под Ла-Маншем Служит для сочетания континентальной части Европы и Великобритании, который построен прямо под проливом Ла-Манш. Сейчас туннель служит для постоянных пассажирских и грузовых перевозок из Британии во Францию и обратно. Менее чем через три часа можно добраться из Лондона в Париж.



Евротоннель состоит из трех тоннелей — два основных рельсовых для поезда, двигающихся на север и юг, и один небольшой сервисный тоннель. Каждые 250 метров оба основных тоннели соединяются между собой системой вентиляции, расположенной над сервисным тоннелем. Все три тоннеля имеют две развязки, позволяющие поездам беспрепятственно передвигаться между тоннелями.

"Он (тоннель – 24 Канал) будет чрезвычайно уязвимым, потому что ты не поставишь там подлодку, чтобы она охраняла этот тоннель", – заметил Ступак.

К тому же в России занимаются не только военной или безопасной составляющей этого тоннеля. В первую очередь всех интересует вопрос выгоды и отмывания денег.

Стоит только вспомнить, как после первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года россияне озвучили сумму, которая потребуется для восстановления незаконного сооружения. Тогда говорилось о 200 – 300 миллионах рублей. Однако уже вскоре объявленная сумма существенно увеличилась – приблизительную цифру ремонта оценили в 600 миллионов рублей.

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