Низка іноземних ЗМІ писала про те, що Росія може відправити на орбіту ядерну зброю космічного базування. У такий спосіб Владімір Путін хоче змусити країни Заходу, які й без цього доволі обережні у своїй політиці, відмовитися від допомоги Україні або дозувати цю підтримку для уникнення ескалації з Росією.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він сказав, навіщо Росії знищувати супутники в космосі.

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Ядерний шантаж Кремля

Чутки й припущення про ядерну зброю, яка може бути використана у космосі, зокрема проти супутників противника, ходили ще з часів СРСР. Такі дії заборонені, однак нині ці чутки знову розгорілися, ймовірно, неспроста.

Можливо, американці мають відповідну інформацію від розвідки. Судячи з того, що з'явилося у ЗМІ ми поки не знаємо, настільки далеко зайшла Росія. Проте диму без вогню не буває,

– мовив Шарп.

Втім країна-терорист повинна врахувати той факт, що у разі застосування ядерної зброї у космосі суттєво постраждають й російські супутники. Однак для Кремля значно важливіше супутникове угруповання противника.

Звісно, для американців та Заходу супутники як засіб зв'язку та розвідки значно важливіші, але й Росії без них буде тяжко,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Таємний план Кремля щодо запуску ядерної зброї в космос, яка може бути використана для ураження супутників, це один з інструментів російського силового шантажу Заходу.

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