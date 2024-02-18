Зброя, яка, як повідомляється, має ядерний характер ураження та призначена для космічного базування, ймовірно генеруватиме потужний електромагнітний імпульс (ЕМІ). Вона здатна вивести з ладу комунікації та інфраструктуру знищивши супутники на орбіті планети, інформує 24 Канал.

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Що таке електромагнітна зброя

Концепція ЕМІ-зброї не є новою і виникла ще наприкінці холодної війни. Проблема застосування такого озброєння на орбіті в тому, що вона може зробити великі ділянки певних орбіт непридатними для використання в майбутньому. А все тому, що наслідком атаки стане утворення поля сміття з покинутих супутників, яке потім виявиться небезпечним для будь-яких нових супутників.

За інформацією кількох різних джерел у США, ці дані розкрив член Комітету з розвідки Палати представників, який зробив загадкові посилання на "загрозу національній безпеці", пов'язану з російською орбітальною ядерною зброєю.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі підтвердив існування розвідданих про цю зброю, але применшив рівень загрози, заявивши, що вона ще не функціонує і не була розгорнута.

Це може бути лише амбітний план

Слід зазначити, що як джерела, так і фахівці ставлять під сумнів здатність Росії успішно розробити і випробувати таку зброю, враховуючи проблеми з космічною програмою і ядерним потенціалом країни.

У 2019 році в Росії сталася загадкова аварія, в якій загинуло семеро людей під час спроби випробування нового типу крилатої ракети з ядерним двигуном. Цей інцидент поставив під сумнів безпеку та реалістичність ядерних амбіцій Росії.

Розробка космічної зброї також відбувається на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Росією і США з цілої низки питань, включаючи кібератаки, проблеми з правами людини і війною в Україні.

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США давно звинувачують Росію в "безвідповідальній і дестабілізуючій" поведінці в космосі. Росія це довела під час випробування протисупутникової зброї, коли було знищено старий супутник. Наслідком стало утворення хмари уламків, які становили загрозу навіть для МКС.