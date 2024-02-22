Обсуждалось еще со времен СССР: ключевые риски применения ядерного оружия в космосе

Ряд иностранных СМИ писали о том, что Россия может отправить на орбиту ядерное оружие космического базирования. Таким образом Владимир Путин хочет заставить страны Запада, которые и без этого довольно осторожны в своей политике, отказаться от помощи Украине или дозировать эту поддержку во избежание эскалации с Россией.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он сказал, зачем России уничтожать спутники в космосе.

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Ядерный шантаж Кремля

Слухи и предположения о ядерном оружии, которое может быть использовано в космосе, в частности против спутников противника, ходили еще со времен СССР. Такие действия запрещены, однако сейчас эти слухи снова разгорелись, вероятно, неспроста.

Возможно, американцы имеют соответствующую информацию от разведки. Судя по тому, что появилось в СМИ мы пока не знаем, настолько далеко зашла Россия. Однако дыма без огня не бывает,

– сказал Шарп.

Впрочем, страна-террорист должна учесть тот факт, что в случае применения ядерного оружия в космосе существенно пострадают и российские спутники. Однако для Кремля значительно важнее спутниковая группировка противника.

Конечно, для американцев и Запада спутники как средство связи и разведки значительно важнее, но и России без них будет тяжело,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Тайный план Кремля по запуску ядерного оружия в космос, которое может быть использовано для поражения спутников, это один из инструментов российского силового шантажа Запада.

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