Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він сказав, навіщо Росії знищувати супутники в космосі.
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Ядерний шантаж Кремля
Чутки й припущення про ядерну зброю, яка може бути використана у космосі, зокрема проти супутників противника, ходили ще з часів СРСР. Такі дії заборонені, однак нині ці чутки знову розгорілися, ймовірно, неспроста.
Можливо, американці мають відповідну інформацію від розвідки. Судячи з того, що з'явилося у ЗМІ ми поки не знаємо, настільки далеко зайшла Росія. Проте диму без вогню не буває,
– мовив Шарп.
Втім країна-терорист повинна врахувати той факт, що у разі застосування ядерної зброї у космосі суттєво постраждають й російські супутники. Однак для Кремля значно важливіше супутникове угруповання противника.
Звісно, для американців та Заходу супутники як засіб зв'язку та розвідки значно важливіші, але й Росії без них буде тяжко,
– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.
Таємний план Кремля щодо запуску ядерної зброї в космос, яка може бути використана для ураження супутників, це один з інструментів російського силового шантажу Заходу.
Більше про загрозу застосування ядерної зброї у космосі
- Республіканська партія США про "загрозу національній безпеці". За даними джерел видання ABC News, мова йде про намір Росії розмістити ядерну зброю в космосі.
- Наприкінці минулого тижня троє джерел, знайомих з розвідданими, повідомили, що Росія працює над секретною космічною зброєю, яка може вивільнити масивну енергетичну хвилю і знищити супутники на орбіті Землі.
- Після появи таких чуток президент Джо Байден доручив провести перемовини з представниками країни-агресора.