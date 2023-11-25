Чи зможе Росія збудувати підводний тунель до Криму: оперативне зведення від Світана
Видання The Washington Post повідомило, що Росія та Китай таємно обговорюють зведення нового шляху. Він мав би бути у вигляді підводного тунелю, який з'єднає країну-агресорку з окупованим українським Кримом.
В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, чи допоможе Росії тунель.
Цікаво Довелось самоліквідувати свої дрони: в СБУ розкрили деталі атаки на Кримський міст
Російський тунель
За словами військового експерта, підводний тунель набагато простіше зруйнувати, ніж будь-яку надводну чи наземну споруду.
Адже тунель – це вхід та вихід. Одна ракета на вхід, а інша на вихід – й немає тунелю,
– пояснив Роман Світан.
"Ми бачили, як заходила ракета, наприклад, SCALP на Керченський суднобудівний завод. Одна ракета й вхід в тунель запакується на декілька місяців. Саме тому для нас це взагалі не проблема. Хай копають й до землі звикають", – додав військовий експерт.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Нічна атака "Шахедами"
Вночі 25 листопада росіяни вирішили створити масовану атаку з 75 "Шахедів". На думку Світана, це може бути певний політично-інформаційний посил, який спонукав ворога на масовану атаку.
З технічної точки зору, чим більше буде летіти "Шахедів" чи ракет, тим більше ми їх зіб'ємо у відсотковому сенсі,
– розповів військовий експерт.
Яку кількість "Шахедів" збили / Повітряні Сили ЗСУ
Тобто, коли йде велика хвиля "Шахедів" чи ракет, система приводиться у вищий рівень готовності й відповідно більше їх збиває. Саме тому будь-яке збільшення кількості чи номенклатури літальних апаратів якраз й буде збільшувати відсоток їх знищення.
Останні новини щодо війни Росії проти України
- 13 листопада 2023 року українські військові заявили, що Росія перестала обстрілювати наші мирні міста морськими крилатими ракетами через "логістичні проблеми" в Новоросійську.
- У Міненерго розповіли, що загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Однак в Києві пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні внаслідок нічної атаки ворога.