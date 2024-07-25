Цього ніхто не очікував: чому росіяни стрімко втрачають свої гелікоптери

У Росії дедалі частіше трапляються технічні несправності з гелікоптерами. Не залишається сумнівів, що мовиться не про випадковість, а про закономірність.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що проблеми є не лише з гелікоптерами, а з усією армійською авіацією. Розв'язати їх окупанти ніяк не зможуть.

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Чому Росія втрачає гелікоптери

Першою причиною є великі втрати на полі бою. Вони продовжуються і з цим не можна нічого зробити.

Друга причина полягає у дуже серйозному навантаженні на пілотів, екіпажі, персонал, який обслуговує судна.

Гелікоптери як і літаки повинні частіше проходити відповідні роботи для ресурсності. До того ж Україна атакує аеродроми, тому гелікоптери треба постійно передислоковувати, розосереджувати,

– розповів Мусієнко.

Наприклад, літак з молодим екіпажем летить на аеродром Моздок, хоча раніше звідти ніколи не літав. Посадка там важка, а часу на навчання, тренування немає. Тому дедалі частіше стаються катастрофи.

Раніше російське командування вважало, що мережа аеродромів поруч з кордоном України, є дуже зручною. Тепер, коли туди прилітають дрони, доводиться в екстреному порядку все міняти.

Цього ніхто не очікував. У Росії не думали, що зіткнуться з такими викликами й доведеться думати, як сховати свої літаки,

– зауважив Мусієнко.

Розв'язати проблему не вдасться

Щодо гелікоптерів, то раніше ворог міг собі дозволити приземлитися, наприклад, під окупованими Мелітополем чи Бердянськом, дозаправитися там і летіти далі. Проте зараз окупанти не можуть цього робити, адже туди прилітає.

Треба придумувати щось інше, тому здебільшого росіяни намагаються діяти з території Росії, на сході та на північному сході,

– додав військовий експерт.

З огляду на те, скільки коштів виділяє Росія на авіацію, принаймні проблем з деталями не мало б виникнути. Але насправді все зовсім не так. Тому як би не намагався голова ворожого міноборони переконувати, що все під контролем, – повністю розв'язати цю проблему окупантам не вдасться.