Этого никто не ожидал: почему россияне стремительно теряют свои вертолеты

В России все чаще случаются технические неисправности с вертолетами. Не остается сомнений, что речь идет не о случайности, а о закономерности.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что проблемы есть не только с вертолетами, а со всей армейской авиацией. Решить их оккупанты никак не смогут.

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Почему Россия теряет вертолеты

Первой причиной являются большие потери на поле боя. Они продолжаются и с этим нельзя ничего сделать.

Вторая причина заключается в очень серьезной нагрузке на пилотов, экипажи, персонал, обслуживающий суда.

Вертолеты как и самолеты должны чаще проходить соответствующие работы для ресурсности. К тому же Украина атакует аэродромы, поэтому вертолеты надо постоянно передислоцировать, рассредоточивать,

– рассказал Мусиенко.

Например, самолет с молодым экипажем летит на аэродром Моздок, хотя раньше оттуда никогда не летал. Посадка там тяжелая, а времени на обучение, тренировки нет. Поэтому все чаще происходят катастрофы.

Ранее российское командование считало, что сеть аэродромов рядом с границей Украины, очень удобна. Теперь, когда туда прилетают дроны, приходится в экстренном порядке все менять.

Этого никто не ожидал. В России не думали, что столкнутся с такими вызовами и придется думать, как спрятать свои самолеты,

– отметил Мусиенко.

Решить проблему не удастся

Что касается вертолетов, то раньше враг мог себе позволить приземлиться, например, под оккупированными Мелитополем или Бердянском, дозаправиться там и лететь дальше. Однако сейчас оккупанты не могут этого делать, ведь туда прилетает.

Надо придумывать что-то другое, поэтому в основном россияне пытаются действовать с территории России, на востоке и на северо-востоке,

– добавил военный эксперт.

Учитывая то, сколько средств выделяет Россия на авиацию, по крайней мере проблем с деталями не должно было бы возникнуть. Но на самом деле все совсем не так. Поэтому как бы ни пытался глава вражеского минобороны убеждать, что все под контролем, – полностью решить эту проблему оккупантам не удастся.