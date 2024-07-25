Экипаж российского вертолета, по предварительным данным, полностью погиб. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Калужской области разбился Ми-28

Российские пропагандисты около 07:12 25 июля заявили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что на месте работают оперативные группы.

Впоследствии в минобороны России подтвердили факт авиакатастрофы и отметили, что инцидент произошел во время выполнения планового полета вертолета. Экипаж самолета, по данным россиян, погиб.

В российском министерстве обороны также отметили, что Ми-28 упал в безлюдной местности в Калужской области, на земле разрушений якобы нет. Предварительная причина авиакатастрофы с вертолетом – техническая неисправность.

Представители минобороны страны-агрессора также отметили, что на месте падения вертолета Ми-28 работает комиссия военно-космических сил России. Кроме того, уже стало известно, что вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки в Калужской области.

К слову, в Подмосковье 12 июля разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время тестового полета после "планового ремонта". Пассажиров на борту не было, но три члена экипажа воздушного судна погибли.