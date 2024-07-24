Такие операции Сил обороны являются чрезвычайно болезненными для врага. Ведь потеря самолетов для россиян является безвозвратной. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом рассказал, как российские пилоты попадают в ловушку украинских военных.

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Безвозвратные потери для России

На Покровском направлении зенитчики 110-й бригады сбили очередной вражеский Су-25. По сообщению ОСУВ "Хортица", этот штурмовик вместе с другим пытался обстрелять позиции подразделений Сил обороны Украины.

Это большой прогресс и во всех смыслах знаковое событие, когда "в прямом эфире" (имеется в виду опубликованное со сбиванием видео – 24 Канал) есть очевидное поражение машины с ПЗРК,

– отметил Давид Шарп.

Заметим, ранее действительно не было видео-подтверждений со сбиванием российских самолетов.

"Для того, чтобы не быть пораженным из ПЗРК или других средств, Су-25 сближаются с линией фронта на очень низкой высоте. Далее они немного поднимаются, выпускают неуправляемые ракеты в направлении противника и выходят. Чтобы быстро убежать они летят быстро и низко, поэтому времени на реакцию расчета ПЗРК фактически нет. Подловить самолет очень не просто", – объяснил военный обозреватель.

В России осталось уже и не так много самолетов Су-25. Кроме того, сейчас их не производят. Поэтому каждая потеря такого штурмовика является безвозвратной для оккупантов. Кроме того, еще и у пилотов подбитых самолетов мало шансов выжить, ведь катапультирование на низких высотах очень проблематично.

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"Важно понимать, что в противостоянии российской авиации и украинской ПВО, важнейшими целями являются не Су-25, которые действуют на линии фронта, а Су-30, Су-34, Су-35, которые с больших дистанций сбрасывают тяжелые планерные бомбы", – добавил Шарп.