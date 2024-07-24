Такі операції Сил оборони є надзвичайно болючими для ворога. Адже втрата літаків для росіян є безповоротною. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у розмові з 24 Каналом розповів, як російські пілоти потрапляють у пастку українських військових.

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Безповоротні втрати для Росії

На Покровському напрямку зенітники 110-ї бригади збили черговий ворожий Су-25. За повідомленням ОСУВ "Хортиця", цей штурмовик разом з іншим намагався обстріляти позиції підрозділів Сил оборони України.

Це великий прогрес і у всіх сенсах знакова подія, коли "в прямому ефірі" (мається на увазі опубліковане зі збиттям відео – 24 Канал) є очевидне ураження машини з ПЗРК,

– наголосив Давид Шарп.

Зауважимо, раніше справді не було відеопідтверджень зі збиттям російських літаків.

"Для того, щоб не бути ураженим з ПЗРК чи інших засобів, Су-25 зближуються з лінією фронту на дуже низькій висоті. Далі вони трохи підіймаються, випускають некеровані ракети в напрямку противника та виходять. Щоб швидко втекти вони летять швидко та низько, тож часу на реакцію розрахунку ПЗРК фактично немає. Підловити літак дуже не просто", – пояснив військовий оглядач.

В Росії залишилося уже й не так багато літаків Су-25. Крім того, зараз їх не виробляють. Тож кожна втрата такого штурмовика є безповоротною для окупантів. Крім того, ще й у пілотів підбитих літаків мало шансів вижити, адже катапультування на низьких висотах є дуже проблематичним.

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"Важливо розуміти, що у протистоянні російської авіації та української ППО, найважливішими цілями є не Су-25, які діють на лінії фронту, а Су-30, Су-34, Су-35, які з великих дистанцій скидають тяжкі планерні бомби", – додав Шарп.