Варто зазначити, що це був уже 362-й ворожий літак, який нашим воїнам вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення.

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Кадри, як падав і горів на землі російський Су-25

Сьогодні воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25. Він у парі з ще одним таким літаком намагався обстрілювати позиції підрозділів Збройних Сил України.

У мережі також з'явилося ефектне відео знищення ворожого Су-25. На кадрах видно, як російський літак моментально спалахує у повітрі та яскраво догоряє на землі.

Кадри знищення Су-25: дивіться відео

До слова, за останню добу на Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.