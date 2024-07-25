Екіпаж російського гелікоптера, за попередніми даними, повністю загинув. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Калузькій області розбився Мі-28

Російські пропагандисти близько 07:12 25 липня заявили, що вертоліт Мі-28 зазнав аварії в Жиздринському районі Калузької області. Губернатор Владіслав Шапша повідомив, що на місці працюють оперативні групи.

Згодом у міноборони Росії підтвердили факт авіатрощі та зазначили, що інцидент стався під час виконання планового польоту гелікоптера. Екіпаж літака, за даними росіян, загинув.

У російському міністерстві оборони також зазначили, що Мі-28 впав у безлюдній місцевості в Калузькій області, на землі руйнувань буцімто немає. Попередня причина авіакатастрофи з вертольотом – технічна несправність.

Представники міноборони країни-агресорки також зазначили, що на місці падіння вертольота Мі-28 працює комісія військово-космічних сил Росії. Окрім того, вже стало відомо, що гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки в Калузької області.

До слова, у Підмосков'ї 12 липня розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 під час тестового польоту після "планового ремонту". Пасажирів на борту не було, але три члени екіпажу повітряного судна загинули.