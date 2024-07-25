Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что проблемы есть не только с вертолетами, а со всей армейской авиацией. Решить их оккупанты никак не смогут.
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Почему Россия теряет вертолеты
Первой причиной являются большие потери на поле боя. Они продолжаются и с этим нельзя ничего сделать.
Вторая причина заключается в очень серьезной нагрузке на пилотов, экипажи, персонал, обслуживающий суда.
Вертолеты как и самолеты должны чаще проходить соответствующие работы для ресурсности. К тому же Украина атакует аэродромы, поэтому вертолеты надо постоянно передислоцировать, рассредоточивать,
– рассказал Мусиенко.
Например, самолет с молодым экипажем летит на аэродром Моздок, хотя раньше оттуда никогда не летал. Посадка там тяжелая, а времени на обучение, тренировки нет. Поэтому все чаще происходят катастрофы.
Ранее российское командование считало, что сеть аэродромов рядом с границей Украины, очень удобна. Теперь, когда туда прилетают дроны, приходится в экстренном порядке все менять.
Этого никто не ожидал. В России не думали, что столкнутся с такими вызовами и придется думать, как спрятать свои самолеты,
– отметил Мусиенко.
Решить проблему не удастся
Что касается вертолетов, то раньше враг мог себе позволить приземлиться, например, под оккупированными Мелитополем или Бердянском, дозаправиться там и лететь дальше. Однако сейчас оккупанты не могут этого делать, ведь туда прилетает.
Надо придумывать что-то другое, поэтому в основном россияне пытаются действовать с территории России, на востоке и на северо-востоке,
– добавил военный эксперт.
Учитывая то, сколько средств выделяет Россия на авиацию, по крайней мере проблем с деталями не должно было бы возникнуть. Но на самом деле все совсем не так. Поэтому как бы ни пытался глава вражеского минобороны убеждать, что все под контролем, – полностью решить эту проблему оккупантам не удастся.