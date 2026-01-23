У приватних і державних структурах: чи може Росія прослуховувати перемовини України й США
- Переговори України з США може прослуховувати Росія через відсутність належного технічного захисту.
- На переговорах варто обговорювати постачання Україні потужних пакетів зброї, щоб Росія розуміла, що альтернативи не буде, і це сприяло б реалізації підтримки у військовій, оборонній та розвідувальній сферах.
Переговори України з американською стороною не мають належного технічного захисту, тому Росія може отримувати конфіденційну інформацію в режимі реального часу. Україна повинна вимагати створення режимних умов та супроводу делегацій українськими спецслужбами.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що переговори мають відбуватися в офіційних установах під захистом американських спецслужб за участю українських фахівців.
Чому переговори України потребують більшого захисту?
Як правило переговори проводять в неформальній атмосфері, і режиму таємності ніхто не дотримувався.
Ми проводимо аналіз систем захисту України. Наш кіберзахист працює на рівні захисту Білого дому та Пентагону. Ми виявили провальні системи – там, де відбуваються переговори з Віткоффом та Кушнером, ніхто не забезпечує технічний захист високого рівня,
– заявив Маломуж.
Росія може отримувати інформацію про суть переговорів та конкретні позиції. Оскільки виключити витік інформації неможливо, Україна має формулювати чіткі позиції з критичними аргументами, які Росія не зможе змінити, навіть якщо дізнається про них.
Маломуж пропонує на переговорах обговорювати постачання Україні потужних пакетів зброї – від систем п'ятого-сьомого покоління до тисяч ракет Tomahawk та величезної кількості боєприпасів, здатних знищувати сотні тисяч росіян за тиждень.
Нехай Росія це чує і розуміє, що альтернативи не буде. Треба посилювати тиск, враховуючи, що вони слухають. Тоді б за тиждень пішла реалізація підтримки України у військовій, оборонній та розвідувальній сферах. Треба правильно вести розмову, якщо знаємо, що слухатимуть,
– пояснив Маломуж.
Українські спеціалісти мають обов'язково супроводжувати делегації, а не просто покладатися на американців. Україна має право контролювати безпеку своєї делегації та переговорного процесу.
Що відомо про хід мирних перемовин щодо війни в Україні?
- Трамп заявив, що війна може завершитися найближчим часом, і назвав Україну ключовим об’єктом уваги Путіна. Також він стверджує, що лише за минулий місяць загинули близько 29 тисяч людей, переважно військових.
- Під час Українського сніданку в Давосі неодноразово звучала думка, що війна наближається до завершення, однак проблема Донбасу й досі залишається відкритою.
- Стів Віткофф анонсував візит до Києва. Деталі та причини візиту, а також точні терміни приїзду поки невідомі.