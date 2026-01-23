У приватних і державних структурах: чи може Росія прослуховувати перемовини України й США

Переговори України з американською стороною не мають належного технічного захисту, тому Росія може отримувати конфіденційну інформацію в режимі реального часу. Україна повинна вимагати створення режимних умов та супроводу делегацій українськими спецслужбами.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що переговори мають відбуватися в офіційних установах під захистом американських спецслужб за участю українських фахівців.

Дивіться також: Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі, де зустрінеться із Трампом

Чому переговори України потребують більшого захисту?

Як правило переговори проводять в неформальній атмосфері, і режиму таємності ніхто не дотримувався.

Ми проводимо аналіз систем захисту України. Наш кіберзахист працює на рівні захисту Білого дому та Пентагону. Ми виявили провальні системи – там, де відбуваються переговори з Віткоффом та Кушнером, ніхто не забезпечує технічний захист високого рівня,

– заявив Маломуж.

Росія може отримувати інформацію про суть переговорів та конкретні позиції. Оскільки виключити витік інформації неможливо, Україна має формулювати чіткі позиції з критичними аргументами, які Росія не зможе змінити, навіть якщо дізнається про них.

Маломуж пропонує на переговорах обговорювати постачання Україні потужних пакетів зброї – від систем п'ятого-сьомого покоління до тисяч ракет Tomahawk та величезної кількості боєприпасів, здатних знищувати сотні тисяч росіян за тиждень.

Нехай Росія це чує і розуміє, що альтернативи не буде. Треба посилювати тиск, враховуючи, що вони слухають. Тоді б за тиждень пішла реалізація підтримки України у військовій, оборонній та розвідувальній сферах. Треба правильно вести розмову, якщо знаємо, що слухатимуть,

– пояснив Маломуж.

Українські спеціалісти мають обов'язково супроводжувати делегації, а не просто покладатися на американців. Україна має право контролювати безпеку своєї делегації та переговорного процесу.

Що відомо про хід мирних перемовин щодо війни в Україні?