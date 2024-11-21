Росія наростила виробництво ракет: завдяки чому їй це вдалося

Росія накопичила 1500 ракет для ударів по Україні, а також наростила виробництво балістичних і крилатих ракет. Зараз росіяни, імовірно, мають 350 "Іскандерів-М", 210 "Іскандерів-К", 220 Х-101 і 390 "Калібрів". Також у них є в запасі 521 міжконтинентальна балістична ракета.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що росіяни могли виготовити міжконтинентальні балістичні ракети ще до повномасштабного вторгнення та взагалі – ще до анексії Криму. Раніше у ГУР повідомляли, що ворог міг накопичити запаси високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня у кількості приблизно 870 одиниць.

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Фіксуються певні тенденції до зростання

Водночас більшість російських міжконтинентальних ракет спрямовані на США. Якби вони використали всі ці ракети проти України, чим би вони погрожували Сполученим Штатам? Тоді, за словами Мусієнко, був би у відповідь дуже потужний удар від американців.

Ці ракети призначені насамперед для їх використання як носіїв ядерної зброї. Тому 521 міжконтинентальну ракету росіяни не спрямують по Україні. Проте є ризики, що можуть запустити ще таку, якою вони вдарили 21 листопада по Дніпру,

– зауважив він.

Росіяни протягом 2024 року накопичували ракети. Ще в липні була інформація, що вони виробляли приблизно 90 на місяць ракет всіх типів. Зараз бачимо, як наголосив керівник Центру військово-правових досліджень, що ця цифра зросла. Росія робить все можливе для того, щоби виробляти якнайбільше ракет.

Також відбувся стрибок виробництва "Іскандерів" – приблизно 70 на місяць. Це дуже багато, адже у 2023 році йшлося про те, що Росія може виробляти з натяжкою лише 20 таких ракет на місяць.

Якщо вони збільшили виробництво у 2,5 раза, це означає, що мають або певні успіхи в імпортозаміщенні, або знайшли лазівки для обходження санкцій. Інших пояснень на сьогодні немає, тому що у росіян не зросла настільки матеріально-технічна база і не з'явилися елементи і деталі власного виробництва,

– зазначив він.

Водночас якщо подивитись на цю ситуацію глобально, то запаси ракет, які мають росіяни сьогодні, такі самі, які були у 2023 році. Росія тоді накопичувала приблизно стільки ж ракет і потім їх використовувала поступово, залежно від того, яку кількість обстрілів здійснювала. Наприклад, якщо вони мають 90 – 100 "Іскандерів", то їх одразу ніхто не застосує.

Тому у росіян фіксуються певні тенденції до зростання порівняно з початком 2024 року. А запаси ракет, якщо і зросли, то не набагато,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Додамо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко зауважив, що Росія має запаси ракет ще на кілька таких масованих атак України, яку вони здійснили 17 листопада 2024 року. Також противник продовжує збільшувати свої ракетні запаси.