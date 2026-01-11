Росія облаштувала під Маріуполем військовий полігон: ЗСУ допитали окупанта
- Росія створила військові полігони під Маріуполем для навчання окупантів, один з яких розповів про своє навчання.
Росія облаштувала під Маріуполем та на інших окупованих територіях військові полігони, де навчає окупантів. Полонений росіянин розкрив деталі навчання.
Хлопець Едуард потрапив на війну у 18 років, але через пів року опинився у полоні ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 110 ОМБр.
Дивіться також Рознесли вщент російських командирів: СБС відзвітували про потужні удари на ТОТ
Що розповів окупант?
Окупант розповів, що він проходив навчання поблизу Маріуполя. Там облаштували полігон для безпосередньої підготовки до операцій.
Його навчали спочатку як розвідника, згодом як розвідника-снайпера.
Спочатку я був просто розвідником, а після крайніх завдань мене поставили вище за штатом – розвідником-снайпером, коли прийшли ще люди, поставили старшим розвідником-снайпером,
– розповів він.
У 110 ОМБр зауважили, що замість розвитку окупованих територій Росія перетворює їх на військові полігони, бази та склади. Тож для росіян українська земля – лише ресурс для війни.
Розповідь полоненого окупанта: дивіться відео
Російські полонені: останні новини
Нещодавно бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР провели успішну спецоперацію у районі Каховського водосховища. Вони ліквідували та поранили окупантів, ще декількох росіян взяли у полон. А головне – здобули цінні дані та виявили серйозні слабкі місця в обороні росіян.
Російські військові активно здаються в полон на Покровському та Добропільському напрямках. Особливо така тенденція спостерігається у мотострілецьких бригадах та серед засуджених. Як розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, іноді в полон здається по 5 – 10 осіб на день.
Проєкт "Хочу жити" наприкінці 2025 року оприлюднив статистику щодо окупантів, які опинилися в українському полоні з початку повномасштабної війни. Їхня кількість уже перетнула позначку понад 10 тисяч. У 2025 році серед полонених різко збільшилася частка іноземців.