Росія облаштувала під Маріуполем військовий полігон: ЗСУ допитали окупанта

Росія облаштувала під Маріуполем та на інших окупованих територіях військові полігони, де навчає окупантів. Полонений росіянин розкрив деталі навчання.

Хлопець Едуард потрапив на війну у 18 років, але через пів року опинився у полоні ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 110 ОМБр.

Що розповів окупант?

Окупант розповів, що він проходив навчання поблизу Маріуполя. Там облаштували полігон для безпосередньої підготовки до операцій.

Його навчали спочатку як розвідника, згодом як розвідника-снайпера.

Спочатку я був просто розвідником, а після крайніх завдань мене поставили вище за штатом – розвідником-снайпером, коли прийшли ще люди, поставили старшим розвідником-снайпером,

– розповів він.

У 110 ОМБр зауважили, що замість розвитку окупованих територій Росія перетворює їх на військові полігони, бази та склади. Тож для росіян українська земля – лише ресурс для війни.

Розповідь полоненого окупанта: дивіться відео

