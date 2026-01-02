Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко пояснив 24 Каналу, що мотострілецькі бригади та засуджені здаються масово – іноді по 5 – 10 осіб на день.
Дивіться також: Мінус ще понад 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 2 січня
Чому російські військові масово здаються в полон?
Координаційний штаб проєкту "Хочу жити" оприлюднив статистику, згідно з якою за час повномасштабної війни понад 10 тисяч росіян здалися в полон українським військовим, при цьому щотижня капітулюють від 60 до 90 росіян.
На Покровському та Добропільському напрямках здача росіян у полон є стабільним явищем, на відміну від Сіверського напрямку.
Бувають випадки, коли достатньо запустити одну FPV поруч, і вони підіймають руки. Проте є складнощі зі штатними підрозділами: морпіхами, розвідбатами, десантом. Вони більш ідеологічно оброблені, їх набагато складніше взяти в полон,
– пояснив Гриценко.
Натомість засуджені та мотострілецькі бригади здаються максимально активно – їхня кількість навіть дивує військових.
"Щодня лише в смузі одного батальйону можуть здатися до 10 окупантів практично без зусиль – достатньо однієї FPV, щоб отримати 2 – 3 полонених", – сказав Гриценко.
Важливо! 24 Канал разом із бригадою "Рубіж" збирає кошти на наземний дрон для медичної евакуації поранених. Загальна ціль – 900 тисяч гривень. Долучитися до збору можна за цим покликанням.
Що відомо про втрати ворога на фронті?
- За останню добу ЗСУ знищили 910 російських окупантів. Росія втратила ще 6 танків, 42 артилерійські системи та 590 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Втрати російських військ зросли на 40 – 60% порівняно з 2024 роком, а Росія планує мобілізувати майже 400 тисяч бійців у новому році.
- Росія втратила свій єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов", модернізацію якого припинили у 2025 році.