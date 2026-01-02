Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко пояснив 24 Каналу, що мотострілецькі бригади та засуджені здаються масово – іноді по 5 – 10 осіб на день.

Дивіться також: Мінус ще понад 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 2 січня

Чому російські військові масово здаються в полон?

Координаційний штаб проєкту "Хочу жити" оприлюднив статистику, згідно з якою за час повномасштабної війни понад 10 тисяч росіян здалися в полон українським військовим, при цьому щотижня капітулюють від 60 до 90 росіян.

На Покровському та Добропільському напрямках здача росіян у полон є стабільним явищем, на відміну від Сіверського напрямку.

Бувають випадки, коли достатньо запустити одну FPV поруч, і вони підіймають руки. Проте є складнощі зі штатними підрозділами: морпіхами, розвідбатами, десантом. Вони більш ідеологічно оброблені, їх набагато складніше взяти в полон,

– пояснив Гриценко.

Натомість засуджені та мотострілецькі бригади здаються максимально активно – їхня кількість навіть дивує військових.

"Щодня лише в смузі одного батальйону можуть здатися до 10 окупантів практично без зусиль – достатньо однієї FPV, щоб отримати 2 – 3 полонених", – сказав Гриценко.

Важливо! 24 Канал разом із бригадою "Рубіж" збирає кошти на наземний дрон для медичної евакуації поранених. Загальна ціль – 900 тисяч гривень. Долучитися до збору можна за цим покликанням.

Що відомо про втрати ворога на фронті?