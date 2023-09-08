Абсолютно не високоточна зброя, – військовий експерт про ракету, якою атакували Кривий Ріг
Росія завдала ракетного удару по адмінбудівлі в Кривому Розі, поранивши 54 людей та вбивши поліцейського. Вибух стався одразу після сирени повітряної тривоги, що зумовлено особливістю балістичної ракети окупантів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, попри технічні недосконалості, ракета С-300 при застосуванні по наземним цілям становить серйозну загрозу для цивільних.
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Особливості ракет комплексу С-300
Коли минулого року Росія відчула нестачу ракет, то почала діставати зі зберігання старі ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300, які також можна запускати по балістичній траєкторії. Ці комплекси були розроблені в 1970-х роках й відтоді стали основними в пострадянських країнах.
"При застосуванні ракет комплексу С-300 за принципом "земля – земля" вони показують себе як абсолютно не високоточна зброя. Це пов'язано з тим, єдиною цих ракет функцією при атаці наземних об'єктів було несення тактичної ядерної зброї", – підкреслює Крамаров.
Джерела стверджують, що колове відхилення ракети С-300 в таких випадках становить 1 – 2 кілометри. Однак для ядерної зброї це не було принциповим.Подробиці: Росія використовує ракети від комплексу С-300 тому, що Силам оборони важко їх збивати. Однак через високе відхилення ракети класу 5В55 переважно не влучають у ціль, тому Радянський союз створив для виконання таких завдань ОТРК "Точка-У", який є попередником комплексів "Іскандер".
Натомість в 1990-х роках Росія створила нову, більш сучасну ракету для С-300, а згодом – і новий ЗРК С-400. Через це старі ракети до С-300 віддали на бази для зберігання, й станом на початок війни агресор мав у своєму розпорядженні тисячі подібних засобів, які сьогодні використовують для ураження наземних цілей.
За повідомленнями мешканців прифронтових міст, які наводить Крамаров, інколи росіяни кілька разів поспіль не можуть влучити в потрібний об'єкт, використовуючи ці ракети. Та навіть у цьому випадку 140-кілограмові ракети завдають цивільним чималої шкоди.
"Скоріше за все, для атаки на Костянтинівку та Кривий Ріг Росія застосовувала саме ракети від С-300. На жаль, ми не можемо закрити всю територію України від балістичних ракет", – зазначив військовий експерт.
Андрій Крамаров про особливості застосування С-300 по наземним цілям: дивіться відео
Якими ще ракетами Росія атакує Україну
- Ще однією радянською ракетою, яка створює для української ППО чималі труднощі, є Х-22. Розроблена на початку 1960-х років, вона має вкрай низьку точність й дуже високу швидкість, адже наприкінці свого маршруту заходить на балістичну траєкторію. Саме ця ракета поцілила в Кременчуцький торговий центр в червні 2022,
- Новими російськими ракетами, які Росія активно застосовувала в перші дні війни, є "Калібр" та "Іскандер". Їхніми суттєвими перевагами порівняно з радянськими є значно більша точність та дальність польоту (2 500 та 500 кілометрів). Однак протягом війни запаси агресора вичерпались, а нових ракет він може виробити не більше кількох десятків на місяць.
- Ще однією абсолютно новою і нібито неперехопною ракетою Росії мав стати "Кинджал". Однак після отримання комплексів Patriot, українські ракетники збили вже більше десятка російських "аналоговнєт".