Абсолютно не високоточна зброя, – військовий експерт про ракету, якою атакували Кривий Ріг

Росія завдала ракетного удару по адмінбудівлі в Кривому Розі, поранивши 54 людей та вбивши поліцейського. Вибух стався одразу після сирени повітряної тривоги, що зумовлено особливістю балістичної ракети окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, попри технічні недосконалості, ракета С-300 при застосуванні по наземним цілям становить серйозну загрозу для цивільних.

Дивіться також "Морок" поглине ворога: в СБУ засвітили новий дрон з дальністю 800 кілометрів

Особливості ракет комплексу С-300

Коли минулого року Росія відчула нестачу ракет, то почала діставати зі зберігання старі ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300, які також можна запускати по балістичній траєкторії. Ці комплекси були розроблені в 1970-х роках й відтоді стали основними в пострадянських країнах.

"При застосуванні ракет комплексу С-300 за принципом "земля – земля" вони показують себе як абсолютно не високоточна зброя. Це пов'язано з тим, єдиною цих ракет функцією при атаці наземних об'єктів було несення тактичної ядерної зброї", – підкреслює Крамаров.

Джерела стверджують, що колове відхилення ракети С-300 в таких випадках становить 1 – 2 кілометри. Однак для ядерної зброї це не було принциповим.

Росія використовує ракети від комплексу С-300 тому, що Силам оборони важко їх збивати. Однак через високе відхилення ракети класу 5В55 переважно не влучають у ціль, тому Радянський союз створив для виконання таких завдань ОТРК "Точка-У", який є попередником комплексів "Іскандер".Натомість в 1990-х роках Росія створила нову, більш сучасну ракету для С-300, а згодом – і новий ЗРК С-400. Через це старі ракети до С-300 віддали на бази для зберігання, й станом на початок війни агресор мав у своєму розпорядженні тисячі подібних засобів, які сьогодні використовують для ураження наземних цілей.

За повідомленнями мешканців прифронтових міст, які наводить Крамаров, інколи росіяни кілька разів поспіль не можуть влучити в потрібний об'єкт, використовуючи ці ракети. Та навіть у цьому випадку 140-кілограмові ракети завдають цивільним чималої шкоди.

"Скоріше за все, для атаки на Костянтинівку та Кривий Ріг Росія застосовувала саме ракети від С-300. На жаль, ми не можемо закрити всю територію України від балістичних ракет", – зазначив військовий експерт.

Андрій Крамаров про особливості застосування С-300 по наземним цілям: дивіться відео

Якими ще ракетами Росія атакує Україну