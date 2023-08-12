Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, скільки "Кинджалів" уже вдалося збити нашим силам ППО. Наголошуємо, що це аеробалістичні ракети, які летять на надзвичайно високій швидкості. Через це їх вкрай непросто збивати, але можливо.

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Скільки "Кинджалів" уже збили

Станом на 12 серпня, за словами Юрія Ігната, нашим силам ППО вдалося збити 13 аеробалістичних ракет "Кинджал". Напередодні росіяни випустили чотири такі ракети, з яких вдалося збити одну.

Щодо вчорашньої (11 серпня 2023 року — 24 Канал) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби Протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є,

– зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що за цей час вдалося збити не один "Кинджал" у небі над Україною:

16 травня – 6 ракет;

16 червня – 6 ракет;

11 серпня – 1 ракету.

Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато,

– наголосив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ також зазначав, що у Росії кожного місяця здатні виготовляти майже 100 ракет різних типів. Серед них – "Кинджали".

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