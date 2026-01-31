Авіаексперт сказав, як можна розв'язати проблему зі Starlink на російських дронах

Противник оснащує свої безпілотники терміналами Starlink. Російська армія, аби покращити ураження, діє в трьох напрямках, один з яких як раз і передбачає застосування цього обладнання. Зараз 3 – 7% дронів, які летять з Росії в Україну, оснащені такими терміналами.

Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, додавши, що попри санкції Росія може їх отримувати, закуповуючи через інші країни, зокрема Казахстан, Киргизстан, ОАЕ.

Дивіться також Starlink на ворожих дронах: як Росія обходить санкції та масштабує використання технології

Як ворог намагається покращити роботу БпЛА?

Спочатку "Шахеди" літали по точках. Оператор дронів вводив у програму спеціальні координати, БпЛА їх отримував через інерційну систему або GPS-навігацію. Він отримував сигнал і літав від точки до точки.

Вже тоді, зі слів авіаційного експерта, було зрозуміло, що росіяни будуть намагатися певним чином шукати рішення для більш ефективного ураження. А воно можливе тоді, коли оператор бачить об'єкт, по якому збирається вдарити або перешкоди, які там є для його безпілотника.

Росія пішла задля цього трьома напрямками. Почала використовувати ретранслятори, які розташовані вздовж лінії кордону або боєзіткнення.

Таким чином сталося ураження пасажирського потяга під Коростенем, ешелону з паливом під Ніжином. Російські оператори бачили, куди націлюються. На відміну від звичайної системи управління по точках, керування в режимі FPV дає змогу уражати рухомі об'єкти,

– пояснив Криволап.

Другий напрямок, в якому рухається противник – застосування mesh-мережі. Коли летить зграя дронів, які оснащені терміналами такого виду зв’язку, кожен є одночасно і отримувачем сигналу, і його передавачем. У такий спосіб можна на великі дистанції організувати передачу сигналу.

Третій напрямок – використання терміналів Starlink. Авіаексперт зазначив, що оператори, які працюють з цими терміналами, можуть поставити такі фільтри, щоб бачити, де він повинен бути, де він є. Таким чином можна виявляти термінали, які встановлені на бойових дронах.

Коли Федоров звернувся до гендиректора Starlink, то вони оперативно створили спільну групу, аби розв'язати це питання. В Україні майже увесь військовий зв'язок поставлений на Starlink. Там не можна зробити просто глушіння сигналу, треба виявляти саме термінали й вимикати їх. Думаю, це не надто складно зробити й це буде вирішено,

– підсумував Криволап.

До відома! Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що через кілька годин після появи російських дронів зі зв'язком Starlink над Україною команда міністерства провела розмову з компанією SpaceX і запропонувала шляхи розв'язання цієї проблеми. Він запевнив, що спеціалісти вже працюють над цим і подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілону Маску за швидку реакцію.

Як протидіяти ворожим дронам зі Starlink: думки експертів