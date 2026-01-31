Авиаэксперт сказал, как можно решить проблему со Starlink на российских дронах

Противник оснащает свои беспилотники терминалами Starlink. Российская армия, чтобы улучшить поражение, действует в трех направлениях, одно из которых как раз и предусматривает применение этого оборудования. Сейчас 3 – 7% дронов, которые летят из России в Украину, оснащены такими терминалами.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что несмотря на санкции Россия может их получать, закупая через другие страны, в частности Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ.

Как враг пытается улучшить работу БпЛА?

Сначала "Шахеды" летали по точкам. Оператор дронов вводил в программу специальные координаты, БпЛА их получал через инерционную систему или GPS-навигацию. Он получал сигнал и летал от точки к точке.

Уже тогда, со слов авиационного эксперта, было понятно, что россияне будут пытаться определенным образом искать решения для более эффективного поражения. А оно возможно тогда, когда оператор видит объект, по которому собирается ударить или препятствия, которые там есть для его беспилотника.

Россия пошла для этого по трем направлениям. Начала использовать ретрансляторы, которые расположены вдоль линии границы или боестолкновения.

Таким образом произошло поражение пассажирского поезда под Коростенем, эшелона с топливом под Нежином. Российские операторы видели, куда нацеливаются. В отличие от обычной системы управления по точкам, управление в режиме FPV позволяет поражать движущиеся объекты,

– объяснил Криволап.

Второе направление, в котором движется противник – применение mesh-сети. Когда летит стая дронов, которые оснащены терминалами такого вида связи, каждый является одновременно и получателем сигнала, и его передатчиком. Таким образом можно на большие дистанции организовать передачу сигнала.

Третье направление – использование терминалов Starlink. Авиаэксперт отметил, что операторы, которые работают с этими терминалами, могут поставить такие фильтры, чтобы видеть, где он должен быть, где он есть. Таким образом можно выявлять терминалы, которые установлены на боевых дронах.

Когда Федоров обратился к гендиректору Starlink, то они оперативно создали совместную группу, чтобы решить этот вопрос. В Украине почти вся военная связь поставлена на Starlink. Там нельзя сделать просто глушение сигнала, надо выявлять именно терминалы и выключать их. Думаю, это не слишком сложно сделать и это будет решено,

– подытожил Криволап.

К сведению! Министр обороны Михаил Федоров заявил, что через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над Украиной команда министерства провела разговор с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы. Он заверил, что специалисты уже работают над этим и поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за быструю реакцию.

Как противодействовать вражеским дронам со Starlink: мнения экспертов