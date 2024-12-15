Для чого Путін міг підіймати свій літак "судного дня"

У Москві нещодавно знову підняли літак "судного дня" – Іл-96. Такими діями Владімір Путін може продовжувати свій ядерний шантаж.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що невідомо, хто був на борті та що росіяни перевозили на цьому літаку. Проте у Кремлі, ймовірно, зробили це навмисно.

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Чому Путін підняв у повітря Іл-96

Марк Фейгін зауважив, що Владімір Путін міг віддати наказ, щоб у повітря підняти літак "судного дня" для того, аби ще більше нагнітати ситуацією серед партнерів України.

Це робиться для того, щоб залякувати світ. Мовляв, ми на грані ядерної війни,

– сказав він.

Ймовірно, такими діями Владімір Путін хоче показати партнерам України, що ядерної загрози можна уникнути, якщо Захід віддасть наші території Росії.

Я думаю, багато робиться для того, щоб донести світові такі плани. Однак жоден з епізодів, коли росіяни робили щось схоже, зокрема підписували ядерну доктрину чи проводила навчання, чи розміщували у Білорусі тактичної ядерні боєголовки – все було показовим,

– зауважив правозахисник.

Він додав, що застосування літака "судного дня" теж є демонстративним, для того, щоб світові лідери почали нервувати.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан припустив, що підняття в небо літака Іл-96 може свідчити, що Росія готується до використання нових ракет або слугувати елементом інформаційно-психологічної операції окупантів.