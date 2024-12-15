Для чего Путин мог поднимать свой самолет "судного дня"

В Москве недавно снова подняли самолет "судного дня" – Ил-96. Такими действиями Владимир Путин может продолжать свой ядерный шантаж.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что неизвестно, кто был на борту и что россияне перевозили на этом самолете. Однако в Кремле, вероятно, сделали это намеренно.

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Почему Путин поднял в воздух Ил-96

Марк Фейгин заметил, что Владимир Путин мог отдать приказ, чтобы в воздух поднять самолет "судного дня" для того, чтобы еще больше нагнетать ситуацию среди партнеров Украины.

Это делается для того, чтобы запугивать мир. Мол, мы на грани ядерной войны,

– сказал он.

Вероятно, такими действиями Владимир Путин хочет показать партнерам Украины, что ядерной угрозы можно избежать, если Запад отдаст наши территории России.

Я думаю, много делается для того, чтобы донести миру такие планы. Однако ни один из эпизодов, когда россияне делали что-то похожее, в частности подписывали ядерную доктрину проводила учения, или размещали в Беларуси тактической ядерные боеголовки – все было показательным,

– отметил правозащитник.

Он добавил, что применение самолета "судного дня" тоже является демонстративным, для того, чтобы мировые лидеры начали нервничать.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан предположил, что поднятие в небо самолета Ил-96 может свидетельствовать, что Россия готовится к использованию новых ракет или служить элементом информационно-психологической операции оккупантов.

Следует напомнить, что президент России Владимир Путин подписал с белорусским лидером Александром Лукашенко договор о взаимной безопасности. Этот документ предусматривает совместную защиту суверенитета и конституционного строя обеих стран, включая возможность использования российского ядерного оружия. Известно, что Лукашенко попросил разместить на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник".

Путин заявил, что Россия планирует наносить удары по центрам принятия решений в Киеве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". По его словам, в случае массового использования эффект может быть сравним с ядерным оружием.