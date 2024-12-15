Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что неизвестно, кто был на борту и что россияне перевозили на этом самолете. Однако в Кремле, вероятно, сделали это намеренно.

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Почему Путин поднял в воздух Ил-96

Марк Фейгин заметил, что Владимир Путин мог отдать приказ, чтобы в воздух поднять самолет "судного дня" для того, чтобы еще больше нагнетать ситуацию среди партнеров Украины.

Это делается для того, чтобы запугивать мир. Мол, мы на грани ядерной войны,

– сказал он.

Вероятно, такими действиями Владимир Путин хочет показать партнерам Украины, что ядерной угрозы можно избежать, если Запад отдаст наши территории России.

Я думаю, много делается для того, чтобы донести миру такие планы. Однако ни один из эпизодов, когда россияне делали что-то похожее, в частности подписывали ядерную доктрину проводила учения, или размещали в Беларуси тактической ядерные боеголовки – все было показательным,

– отметил правозащитник.

Он добавил, что применение самолета "судного дня" тоже является демонстративным, для того, чтобы мировые лидеры начали нервничать.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан предположил, что поднятие в небо самолета Ил-96 может свидетельствовать, что Россия готовится к использованию новых ракет или служить элементом информационно-психологической операции оккупантов.