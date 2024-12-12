Его поднимают в небо накануне опасности или действий, которые могут к ней привести. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что этот самолет управляет многими процессами.

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Что означает использование самолета

Судно ретранслирует команды со 100% гарантией, что его не поразят, ведь на таких дальностях это практически невозможно. Когда поднимаются командные пункты за пределами зоны поражения, то это свидетельствует о подготовке или проверке действий.

Также не стоит отбрасывать информационно-психологической операции, к которой часто прибегают россияне. Стоит понимать, что Украина всегда находится в состоянии боевой готовности. Алгоритмы работы во время опасности давно наработаны.

Комплекс "Орешник" относится к ракетам средней дальности. Мы о нем много говорим в последнее время, но у россиян есть около 500 межконтинентальных баллистических ракет. Они могут достичь любого места в Украине, Европе и в части Америки,

– рассказал летчик-инструктор.

Опасность применения оружия увеличилась, но не стоит поддаваться панике. К тому же не обязательно Россия снова применит "Орешник". Оккупанты имеют очень много различных средств, которые могут использовать в любой момент.

Мог ли Путин быть на борту самолета

На судне точно находится экипаж, но не обязательно там должно быть высшее руководство. Есть полеты по курсу боевой подготовки, которые выполняет сам экипаж. Кроме этого, без командования самолет поднимают тогда, когда происходит проверка систем, средств связи, проведения испытаний.

Офицеры командного пункта проходят тренировки, обучение. Поэтому появление первых лиц государства на борту маловероятно. Вероятность составляет не более, чем 3%.

Хотя, возможно, что после встречи Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина что-то изменилось. Президент Китая мог дать разрешение использовать что-то новое,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

К слову, об опасности повторного применения "Орешника" написали западные СМИ. В публикациях утверждают, что это может произойти в ближайшие дни.