Росія переходить з ракет на ФАБ-1500: в ЗСУ назвали єдиний спосіб протидії

Росіяни почали використовувати потужні бомби ФАБ-1500. Як пишуть західні видання, ця зброя здатна змінити баланс на лінії фронту та зруйнувати оборону ЗСУ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ворог почав активно використовувати ФАБи або КАБи через кошти. Ракети, які росіяни запускали раніше є набагато точнішими, однак їхнє виробництво було для них фінансово витратним.

Дивіться також Росіяни почали перетворювати ФАБи на аналоги крилатих ракет, – ЗМІ

Вимушений крок для росіян

Також у виготовленні ракет були й інші проблеми, пов'язані з санкціями, складністю технологічного процесу, коштовним комплектованням. Тому противник знайшов альтернативу своїм ракетам у вигляді ФАБів.

Проблема з КАБами є, ця зброя несе страшну загрозу. Їхнє використання – це вимушений крок для Росії, але, на жаль, він має дуже болючий наслідок для нас. Панацею від них є – це системи протиповітряної оборони. Саме вони знищують літаки, які здійснюють пуски КАБів,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також потрібно знайти спосіб ліквідовувати ворожу авіацію – насамперед на аеродромах, а крім того, складські приміщення, де зберігаються ці бомби. Тоді ця проблема буде розв'язана.

Потрібно пройти авіаційне удосконалення

У цьому Україні дуже допомогли б винищувачі F-16, проте за повідомленням західних ЗМІ, у липні отримаємо лише 6 літаків з обіцяних 45 одиниць.

Це може бути інформаційна кампанія, поява якою є нормальним процесом у часи гібридної війни. Все одно те, що зафрахтовано відповідно до контрактів, про що є домовленості, те буде виділено. А ті, хто дають таку інформацію, мають щось на меті. Не варто публічно все озвучувати, для того, щоб росіяни мали повний обсяг інформації та могли застосувати певні контрміри,

– наголосив Тимочко.

Варто розуміти, що літак – це не просто повітряне судно, а величезна система логістики, інженерів, технологів, інструкторів, це додаткова система протиповітряної оборони, яка має прикривати аеродроми, коли F-16 там перебуватимуть.

F-16 – це багатоцільовий літак і далеко не основне його завдання – проводити повітряні бої. Він також може здійснювати розвідку та дорозвідку, наводити системи ППО, злагоджувати великі військові з'єднання на полі бою.

F-16, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, це початок появи європейських та американських повітряних суден власне на заміну радянського флоту. В майбутньому у нас будуть й F-35 та інші сучасні літаки. Нам потрібно пройти авіаційне удосконалення.

"Також важливо те, що ще рік назад нам говорили, що постачання F-16 взагалі неможливе. А тепер йдеться про те, що спочатку дадуть певну кількість цих літаків, а потім ще додадуть. Це нормально", – наголосив Іван Тимочко.

Що відомо про застосування росіянами ФАБів