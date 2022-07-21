росія поновила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1"
Джерело:Spiegel
Після 10-денної перерви росія відновила транзит газу через "Північний потік-1" до Німеччини. Уранці 21 липня фізичний потік газу становив майже 1,9 мільйона кубометрів.
Таким чином заявлена потужність транзиту становить 67 мільйонів кубометрів на добу. Це сягає 40% від транзитних потужностей "Північного потоку".
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Європа побоювалася, що транзит газу не відновиться
З 11 липня російський "Газпром" призупинив транзит газу через "Північний потік-1", пояснюючи це нібито технічними причинами – газопровід зупинили для проведення профілактичних робіт.
Однак у Європі з'явилися побоювання, що профілактика була лише приводом і транзит газу не відновиться. Попри наявні транзитні потужності, росія не застосовує їх.
Канада повернула турбіну "Північного потоку" Німеччині
- Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік-1", зробивши фактичний виняток із санкцій проти росії. Це рішення привітали в Німеччині.
- В Україні таке рішення викликало обурення. Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалася тиску з боку росії. Радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук зауважила, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу і без цієї турбіни.
- Президент України Володимир Зеленський також засудив це рішення і назвав його абсолютно неприйнятним винятком з санкцій, яке москва сприйматиме як слабкість Заходу.
- Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення про передачу турбіни важким.
- Через ухвалене урядом рішення, Конгрес українців Канади звернувся до суду.
- Парламент Канади вирішив розібратися у ситуації та викликати до парламенту главу МЗС та міністра природних ресурсів, а також послів Німеччини, України та Євросоюзу.
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