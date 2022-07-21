россия возобновила поставки газа в Германию через "Северный поток-1"

После 10-дневного перерыва россия возобновила транзит газа через "Северный поток-1" в Германию. Утром 21 июля физический поток газа составил около 1,9 миллиона кубометров.

Таким образом, заявленная мощность транзита составляет 67 миллионов кубометров в сутки. Это составляет 40% от транзитных мощностей "Северного потока".

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Европа опасалась, что транзит газа не возобновится

С 11 июля российский "Газпром" приостановил транзит газа через "Северный поток-1", объясняя это техническими причинами – газопровод остановили для проведения профилактических работ.

Однако в Европе появились опасения, что профилактика была только поводом и транзит газа не возобновится. Несмотря на имеющиеся транзитные мощности, россия не применяет их.

Канада вернула турбину "Северного потока" Германии

Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток-1", сделав фактическое исключение из санкций против россии. Это решение приветствовали в Германии.

В Украине такое решение вызвало негодование. Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны россии. Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук отметила, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставок газа и без этой турбины.

Президент Украины Владимир Зеленский также осудил это решение и назвал его абсолютно неприемлемым исключением из санкций, которое москва будет воспринимать как слабость Запада.

В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение о передаче турбины тяжелым.

Из-за принятого правительством решения Конгресс украинцев Канады обратился в суд.

Парламент Канады решил разобраться в ситуации и вызвать в парламент главу МИД и министра природных ресурсов, а также послов Германии, Украины и Евросоюза.

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