Росія робила розвідку для ударів по об'єктах атомних станцій України, – Зеленський

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив українців про нові плани росіян. Мова про можливі удари по об'єктах АЕС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про можливі удари по АЕС?

Якби росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломаті, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати,

– заявив Зеленський.