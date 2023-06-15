Росія розпочала "судилище" над полоненими з "Азовсталі", – ЗМІ

У Росії 15 червня розпочався суд над 22 полоненими "азовцями". Українські захисники та захисниці, які боронили Маріуполь, потрапили в полон до росіян у травні 2022 року.

"Азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення, якщо їх визнають винними. У Росії суд висунув звинувачення 24 українцям. Двох обміняли на російських військовополонених.

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У Росії "азовці" можуть отримати довічне ув'язнення

З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, восьмеро жінок, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".

Як відомо, російська влада визнала батальйон "Азов" терористичним угрупованням. Обвинуваченим висунуті звинувачення в участі в терористичній організації та участі в діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади в Донецькій області.

Як оборонці Маріуполя потрапили в полон Росії