Росія розпочала "судилище" над полоненими з "Азовсталі", – ЗМІ
Джерело:Associated Press
У Росії 15 червня розпочався суд над 22 полоненими "азовцями". Українські захисники та захисниці, які боронили Маріуполь, потрапили в полон до росіян у травні 2022 року.
"Азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення, якщо їх визнають винними. У Росії суд висунув звинувачення 24 українцям. Двох обміняли на російських військовополонених.
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У Росії "азовці" можуть отримати довічне ув'язнення
З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, восьмеро жінок, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".
Як відомо, російська влада визнала батальйон "Азов" терористичним угрупованням. Обвинуваченим висунуті звинувачення в участі в терористичній організації та участі в діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади в Донецькій області.
Як оборонці Маріуполя потрапили в полон Росії
- У травні 2022 року відбувся вихід Маріупольського гарнізону з "Азовсталі". Українські захисники та захисниці кілька місяців стримували окупантів на заводі "Азовсталь".
- Російські військові обстрілювали завод всіма видами озброєння. Наслідком масованих атак Росії стало те, що "Азовсталь" була майже вщент зруйнована, а українські військові залишилися без їжі та зброї.
- Військово-політичне керівництво України віддало наказ зберегти життя воїнів та здатися у полон. Росія мала забезпечити безпечний вихід Маріупольського гарнізону та належні умови перебування в полоні.
- До полону росіян потрапило понад 2 тисячі українських захисників і захисниць. Та після цього Росія скоїла теракт в Оленівці, де загинуло десятки українських полонених. Також Росія заблокувала доступ міжнародним організаціям до полонених, яких ще й катує.
- Разом з тим, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з росіянами вдалося звільнити командирів. Вони перебуватимуть у Туреччині.
- 11 червня Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши 95 захисників. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів та двоє офіцерів.
- Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато захисників перебували в полоні пораненими.