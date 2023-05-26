У пресслужбі слідчого комітету Росії повідомили, що Швеця звинуватили у вбивстві мирного мешканця Маріуполя. Воно нібито "трапилось" у березні 2022 року, пише 24 канал.

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Що відомо про засудження азовця

Росіяни у своєму псевдорозслідуванні заявили, що нібито Михайло Швець у березні 2022 року:

з іншими військовослужбовцями розміщувався у багатоквартирному житловому будинку Маріуполя;

побачив, як у бік скверу проходили чоловік і жінка в цивільному одязі з білими пов'язками на рукавах.

У зв'язку з цим він відчув неприязнь до них,

– написали окупанти.

За даними росіян, Михайло Швець нібито "почав стріляти" по них з автомата. Цивільний чоловік буцімто "загинув на місці".

Бійця азову Михайла Швеця Росія засудила до 22 років колонії суворого режиму.

Росія демонізувала азовців

Начальник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр" розповів, що азовців важливо звільнити з полону. Адже бійці "Азову" – у зоні найбільшого ризику. Зокрема, тому що:

ще до початку повномасштабної війни російська пропаганда оббріхувала українських захисників;

у серпні 2022 року у Путіна визнали полк "Азов" буцімто "терористичною організацією".

Богдан Кротевич "Тавр" пояснив, що росіяни довгий час "демонізували" українських захисників, тож полон для азовців небезпечний. Тому варто звільнити понад 700 бійців "Азову", які зараз перебувають у російському полоні. Детальніше пояснення "Тавра" можна прочитати за посиланням.