Голова пресслужби полку захисників Маріуполя Дмитро Козацький з позивним "Орест" оприлюднив відео про боротьбу рідних за полонених воїнів.

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"Орест" опублікував відео про родини азовців

Дмитро Козацький 20 травня оприлюднив відео з рідними полонених оборонців "Азовсталі".

До річниці виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі" зняли відео з рідними військовополонених про їхню боротьбу за своїх чоловіків, синів, коханих,

– написав військовий.

Варто зауважити, що "Орест" – автор кадрів поранених бійців у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Через це його називають "очима Азовсталі".

Захисник також перебував у російському полоні. Його звільнили 21 вересня 2022 року.

Дивіться відео про боротьбу рідних полонених бійців

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Повернення захисників "Азовсталі" з полону: коротко

Україні нещодавно вдалося звільнити Євгена Чуднецова з позивним "Чудик". Вперше боєць потрапив у російський полон ще на початку 2014 року. Ситуація повторилася під час повномасштабного вторгнення.

Окрім того, у березні з російського полону вдалося повернути пастора церкви "Добрих змін" з Маріуполя. Анатолій Волошин пройшов "Азовсталь". Довгий час побратими вважали його загиблим.

Своєю чергою, в лютому Україні вдалося провести ще один масштабний обмін полоненими. Серед сотні звільнених військових 63 були захисниками "Азовсталі". Також вдалося повернути одного цивільного – заступника мера окупованого Енергодара.



Оборона Маріуполя: хронологія подій / Інфографіка 24 Каналу