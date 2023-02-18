Відео з повернення опублікував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На кадрах наші сильні та відважні воїни не можуть стримати емоцій.
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Як відбулось повернення наших військових
Дмитро Лубінець розповів, що на відео – перші кадри повернення наших захисників з російського полону.
Перші емоції, перші розмови з рідними, перші обійми побратимів…
– написав Уповноважений.
На кадрах видно, як військові не можуть стримати емоцій, коли говорять з мамою, цілують землю та обіймають побратимів.
Як наші військові повернулись додому: дивіться відео
Уповноважений Верховної Ради з прав людини запевнив, що Україна робить все, щоб кожного дочекалися рідні, щоб обійми були найміцнішими у цілому світі, щоб нарешті запанував в Україні мир.
Що відомо про повернення наших бійців
- 16 лютого додому з російського полону вдалось повернути 100 українських військових та одного цивільного. Серед військових 94 – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лимана.
- Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад. До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби – 29, до Нацгвардії – 12, до Збройних Сил України – 8, до лав Територіальної оборони – 5.
- Один цивільний – це заступник міського голови окупованого Енергодара Іван Самойдюк, який пробув у полоні 333 дні. Адже потрапив до рук росіян ще 19 березня 2022 року на блокпості біля Благовіщенки. Тоді окупанти його викрали після того, як відмовився співпрацювати з Росією.