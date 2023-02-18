Видео по возвращению опубликовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. На кадрах наши сильные и отважные воины не могут удержать эмоций.

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Как произошло возвращение наших военных

Дмитрий Лубинец рассказал, что на видео – первые кадры возвращения наших защитников из российского плена.

Первые эмоции, первые разговоры с родными, первые объятия побратимов…

– написал Уполномоченный.

На кадрах видно, как военные не могут сдержать эмоций, когда говорят с мамой, целуют землю и обнимают собратьев.

Как наши военные вернулись домой: смотрите видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заверил, что Украина делает все, чтобы каждого дождались родные, чтобы объятия были самыми крепкими во всем мире, чтобы наконец воцарился в Украине мир.

Что известно о возвращении наших бойцов