Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів начальник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". За його словами, бійці розуміли, що загарбники можуть не виконати своїх обіцянок щодо умов полону.

Зокрема, мовиться про те, що всі військові повинні були бути у полоні 3 – 4 місяці, не піддаватися тортурам та мати контакт з рідними

Цікаво Вони не повністю на свободі, – дружина "Редіса" про те, як живуть командири "Азову" в Туреччині

Основна позиція – збереження життів поранених

За словами Кротевича, рішення виходу в полон давалось оборонцям Маріуполя занадто складно. Бійці розуміли що після того, як вони складуть зброю, від них вже нічого не залежатиме.

І ми повністю перейдемо під контроль противника. Оскільки наш ворог – РФ, ми розуміли й те, що домовленості з високою ймовірністю можуть бути порушені. Стосовно гарантій Української держави та влади, теж зрозуміло, що вони були в схожій ситуації,

– зазначив майор.

Він додав, що не існує такого наказу як "здатись в полон". Ба більше, він є злочинним і не обов'язковим до виконання. Тому такого наказу і не було прописано.

"На першому етапі перемовин з ГРУ РФ основною нашою позицією було збереження життя поранених. На той момент ліків не було взагалі, навіть не було бинтів для перев'язки. Бійці повільно помирали в муках", – згадує військовий.

Саме тому командир зібрав всіх поранених і пояснив, що він може спробувати домовитись так, щоб лише вони вийшли в полон. Після цього їх би в короткі терміни обміняли на полонених росіян.

"Всі поранені звичайно погодились, тому що це був єдиний шанс вижити для них, а оборону вони вести не могли. Після цього командир запропонував це ворожим силам, за домовленістю ми б віддали поранених, яких би обміняли на неушкоджених солдат РФ. Після цього ми б продовжили оборону Азовсталі", – зауважив "Тавр".

Однак росіяни відмовилися, заявивши або всі йдуть в полон, або ніхто.

"Це дуже важливий момент, який підкреслює те, що ми не планували та не хотіли виходити в полон. Але на нас була відповідальність перед пораненими.Звичайно, всі перемовини були з узгодження вищого керівництва держави, включно з представниками ГУР", – розповів захисник.

Варто прочитати Ми чекаємо героїв Маріуполя, – у Києві відбулася хода на роковини виходу захисників з "Азовсталі"

Обміни йдуть складно та довго

За словами захисника, отримавши дозвіл продовження перемовин, стало питання виходу в полон всього гарнізону.

Ми як військові виконували поставлену задачу оборони Маріуполя. Якби нам не зняли цю задачу, можу відповідально заявити, що більшість загинуло б при її виконанні. Ніхто б не втік, і самовільно б не здався в полон,

– наголосив "Тавр".

Він додав, що честь підрозділу та Україна є для бійців понад усе, тому вище керівництво держави вирішило припинити оборону Маріуполя, аби зберегти життя та здоров'я особового складу.

"Таким чином, юридично ми виконали поставлену бойову задачу. Чи був інший вибір? Так, він був – залишитись і битись на смерть. Я впевнений, що всі б воїни "Азову" виконали б такий наказ, якби він був – стояти на смерть", – підкреслив військовий.

"Тавр" зауважив, що зараз можна побачити, що обміни йдуть дуже складно і довго. Мовиться не лише про оборонців Маріуполя, а про співвідношення російських та українських полонених не в нашу користь. Проте важливо, що більшість особового складу – жива.

"Під тортурами, насиллям вони тримаються, і коли виходять, реабілітуються. Ми могли не здаватись в полон і розбігтись в розсипну, але тоді б ми поставили під загрозу життя всіх наших поранених. Всі командири, зібравшись, прийняли одностайне рішення піти з особовим складом в полон. Це наша відповідальність, яку ми поставили вище за власні егоїстичні думки", – заважив Кротевич.

Він додав, що аналізуючи зараз ту ситуацію, поступово зрозумів, що це було важке, але правильне рішення.

"Я впевнений, що ми повернемо всіх оборонців Маріуполя, вони відновляться і повернуться до своїх сімей, вони на це заслуговують більше, ніж будь-хто", – підсумував "Тавр".

Зверніть увагу! Повну статтю про рік полону бійців з Азовсталі читайте наступного тижня на сайті 24 Каналу.