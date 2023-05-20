Катерина Прокопенко, дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка ("Редіса"), який теж перебуває у Туреччині, розповіла, як живуть українські захисники. За її словами, українські командири перебувають на закритому об'єкті.

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Командири відмовилися від зустрічей з рідними

"Вони перебувають у безпечному місці, тому, на щастя, землетруси їх не торкнулися", – сказав вона.

Прокопенко прокоментувала слова Богдан Кротевича, який теж був у російському полоні. Він називає перебування командирів у Туреччині фактично продовженням полону.

Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік – на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі,

– сказала дружина "Редіса".

Вона підкреслила, що командири не зовсім на свободі, однак не зазнають тортур, як це було в Росії.

"У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", – зазначила засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Вона наголосила, що якби командири залишилися у російському полоні довше в тих умовах, "то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом".

Прокопенко запевнила, що бійці мають доступ до інформації, вони в курсі усього, що робиться в Україні.

Разом з тим, вона розповіла, що керівники "Азову" відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю" – вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

Що відомо про перебування командирів у Туреччині