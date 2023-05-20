Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". По его словам, бойцы понимали, что захватчики могут не выполнить своих обещаний по условиям плена.

В частности, говорится, что все военные должны были быть в плену 3 – 4 месяца, не подвергаться пыткам и иметь контакт с родными

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Основная позиция – сохранение жизней раненых

По словам Кротевича, решение выхода в плен давалось защитникам Мариуполя слишком сложно. Бойцы понимали, что после того, как они сложат оружие, от них уже ничего не будет зависеть.

И мы полностью перейдем под контроль противника. Поскольку наш враг – РФ, мы понимали и то, что договоренности с высокой вероятностью могут быть нарушены. Что касается гарантий Украинского государства и власти, тоже понятно, что они были в похожей ситуации,

– отметил майор.

Он добавил, что не существует такого приказа как "сдаться в плен". Более того, он преступен и не обязателен к исполнению. Поэтому такой приказ и не был прописан.

"На первом этапе переговоров с ГРУ РФ основной нашей позицией было сохранение жизни раненых. На тот момент лекарств не было вообще, даже не было бинтов для перевязки. Бойцы медленно умирали в муках", – вспоминает военный.

Именно поэтому командир собрал всех раненых и объяснил, что он может попытаться договориться так, чтобы они вышли в плен. После этого их бы в короткие сроки обменяли на пленных россиян.

"Все раненые обычно согласились, потому что это был единственный шанс выжить для них, а оборону они вести не могли. После этого командир предложил это вражеским силам, по договоренности мы бы отдали раненых, которых обменяли бы на невредимых солдат РФ. После этого мы бы продолжили оборону Азовстали", – заметил "Тавр".

Однако россияне отказались, заявив либо все уходят в плен, либо никто.

"Это очень важный момент, подчеркивающий то, что мы не планировали и не хотели выходить в плен. Но на нас была ответственность перед ранеными. Конечно, все переговоры были по согласованию высшего руководства государства, включая представителей ГУР", – рассказал защитник.

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Обмены идут сложно и долго

По словам защитника, получив разрешение продолжения переговоров, встал вопрос выхода в плен всего гарнизона.

Мы, как военные, выполняли поставленную задачу обороны Мариуполя. Если бы нам не сняли эту задачу, могу ответственно заявить, что большинство погибло бы при ее выполнении. Никто бы не убежал, и самовольно не сдался бы в плен,

– подчеркнул "Тавр".

Он добавил, что честь подразделения и Украина для бойцов превыше всего, поэтому высшее руководство государства решило прекратить оборону Мариуполя, чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава.

"Таким образом, юридически мы выполнили поставленную боевую задачу. Был ли другой выбор? Да, он был – остаться и биться насмерть. Я уверен, что все бы воины "Азова" выполнили бы такой приказ, будь он – стоять насмерть" , – подчеркнул военный.

"Тавр" заметил, что сейчас можно увидеть, что обмены идут очень сложно и долго. Речь идет не только об защитниках Мариуполя, но и о соотношении российских и украинских пленных не в нашу пользу. Однако важно, что большинство личного состава – живое.

"Под пыткой, насилием они держатся, и когда выходят, реабилитируются. Мы могли не сдаваться в плен и разбежаться в россыпную, но тогда мы поставили бы под угрозу жизнь всех наших раненых. Все командиры, собравшись, приняли единодушное решение пойти с личным составом в плен. Это наша ответственность, которую мы поставили выше собственных эгоистических мнений", - отметил Кротевич.

Он добавил, что анализируя сейчас ситуацию, постепенно понял, что это было тяжелое, но правильное решение.

"Я уверен, что мы вернем всех защитников Мариуполя, они восстановятся и вернутся к своим семьям, они этого заслуживают больше, чем кто-либо", - подытожил "Тавр".

Обратите внимание! Полную статью о году плена бойцов из Азовстали читайте на следующей неделе на сайте 24 Канала.