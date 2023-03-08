Пастор Геннадій Мохненко повідомив, що Анатолія Волошина було звільнено у рамках обміну полоненими, який відбувся 7 березня. Протягом декількох місяців, як зазначив Мохненко, Волошина вважали загиблим.
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Дітям пастора з "Азовсталі" повідомили про його загибель
Геннадій Мохненко розповів, що Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя. Також пастор пройшов "Азовсталь", яку росіяни бомбили кілька місяців.
У заблокованому Маріуполі Анатолій зі зброєю в руках захищав місто. Там же був тяжко поранений. Потім "Азовсталь". Дуже довгий полон. Після вибуху колонії (в Оленівці – 24 Канал), з бійцями "Азова", дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог,
– зазначив Мохненко.
Україна визволила захисників з російського полону
- 7 березня Україна повернула додому 130 людей, в тому числі захисників "Азовсталі", Бахмута та Соледара. Обмін полоненими відбувся за участю воїнів ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників та ДССТ.
- Зокрема, серед повернених захисників було 87 осіб з Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі", а також 35 людей з району Соледара та Бахмута. Більшість з них мали важкі поранення.
- За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, наймолодшому звільненому було менше 21 року, а найстаршому – скоро виповниться 64 роки. Усі отримають медичну допомогу та зможуть відновити банківські картки та документи.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про успішний обмін та виразив подяку всім, хто допомагав в його проведенні.
- Зазначимо, що ще один масштабний обмін полоненими відбувся 16 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 100 захисників, а також одного цивільного. Цивільним був Іван Самойдюк, перший заступник мера Енергодара.
- У ГУР МО розповіли, що для того, аби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату.