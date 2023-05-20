Глава пресс-службы полка защитников Мариуполя Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" обнародовал видео о борьбе родных за пленных воинов.

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"Орест" опубликовал видео о семьях азовцев

Дмитрий Казацкий 20 мая обнародовал видео с родными пленных защитников "Азовстали".

К годовщине выхода защитников Мариуполя из "Азовстали" сняли видео с родными военнопленных об их борьбе за своих мужей, сыновей, любимых,

– написал военный.

Стоит заметить, что "Орест" – автор кадров раненых бойцов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", облетевших весь мир. Поэтому его называют "глазами Азовстали".

Защитник также находился в российском плену. Его освободили 21 сентября 2022 года.

Смотрите видео о борьбе родных пленных бойцов

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Возвращение защитников "Азовстали" из плена: коротко

Украине недавно удалось освободить Евгения Чуднецова с позывным "Чудик". Впервые боец попал в плен еще в начале 2014 года. Ситуация повторилась во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, в марте из российского плена удалось вернуть пастора церкви "Добрых перемен" из Мариуполя. Анатолий Волошин прошел "Азовсталь". Долгое время собратья считали его погибшим.

В свою очередь, в феврале Украине удалось провести еще один масштабный обмен пленными. Среди сотни освобожденных военных 63 были защитниками "Азовстали". Также удалось вернуть одного гражданского – заместителя мэра оккупированного Энергодара.



Оборона Мариуполя: хронология событий / Инфографика 24 Канала