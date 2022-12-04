Росія формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій: якими будуть наслідки

Танкери, які Росія скуповує по всьому світу, щоб заповнити їх нафтою, можна буде арештовувати як незаконні судна. Для відстеження такої нелегальної нафти є чимало міжнародних механізмів.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, жодна серйозна компанія, яка котирується на міжнародній біржі не купуватиме тіньову російську нафту. Зокрема це стосується і китайських державних компаній.

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Як відзначив політтехнолог, тіньова нафта потрібна для тіньових цілей.

У світі плаває величезна кількість кораблів із "лівими" вантажами. Плавають кораблі з кокаїном і героїном, плавають піратські судна у якомусь Малайському морі цілком спокійно. Чимало "лівих" товарів і "лівих" вантажів, які ніде не оформлені,

– пояснив Шейтельман.

Він вважає, що російська нафта у танкерах стане контрабандною і нелегальною. І з нелегалами мають справу лише такі ж нелегали.

. Росія скуповує по світу старі нафтові танкери з метою продажу своєї нафти в обхід санкцій. Упродовж року Москва створила цілий "тіньовий флот" із понад сотні танкерів. Деякі із суден приходять із Ірану та Венесуели, які також перебувають під санкціями Заходу.

Шейтельман підкреслив, що Індія та Китай не купуватимуть таку нафту, бо вони є членами міжнародної фінансової економічної спільноти і намагаються діяти за правилами.

А такі країни, як Центрально-Африканська Республіка чи Еритрея, зможуть купувати таку нафту, додав політтехнолог.

Сомалійські пірати зможуть заправляти свої човни таким гасом. Це теж певний ринок і він є,

– розповів Шельтейман.

Водночас він підкреслив, що такі нелегальні товари можна відловлювати і для цього є міжнародні механізми.

Це як війна проти наркоторгівлі. Колумбійські наркоторговці свого часу були впливовими політиками в Колумбії. Вони контролювали значну частину уряду, у них була своя армія, свої літаки і підводні човни. Але ЦРУ поступово їх всіх накрило. Те саме буде і з російськими "лівими" схемами,

– підсумував Шельтейман.

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