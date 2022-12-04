Россия формирует "теневой флот" для обхода нефтяных санкций: какими будут последствия

Танкеры, которые Россия скупает во всем мире, чтобы заполнить их нефтью, можно будет арестовывать как незаконные суда. Для отслеживания такой нелегальной нефти существует немало международных механизмов.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, ни одна серьезная котируемая компания на международной бирже не будет покупать теневую российскую нефть. В частности, это касается и китайских государственных компаний.

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Как отметил политтехнолог, теневая нефть нужна для теневых целей.

В мире плавает множество кораблей с "левыми" грузами. Плавают корабли с кокаином и героином, плавают пиратские суда в каком-нибудь Малайском море вполне спокойно. Немало "левых" товаров и "левых" нигде не оформленных грузов,

– объяснил Шейтельман.

Он считает, что российская нефть в танкерах станет контрабандной и нелегальной. И с нелегалами имеют дело только такие же нелегалы.

. Россия скупает по миру старые нефтяные танкеры с целью продажи своей нефти в обход санкций. В течение года Москва создала целый "теневой флот" из более чем сотни танкеров. Некоторые из судов приходят из Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под санкциями Запада.

Шейтельман подчеркнул, что Индия и Китай не будут покупать такую нефть, потому что они являются членами международного финансового экономического сообщества и пытаются действовать по правилам.

А такие страны, как Центрально-Африканская Республика или Эритрея смогут покупать такую нефть, добавил политтехнолог.

Сомалийские пираты смогут заправлять свои лодки таким керосином. Это тоже определенный рынок и он есть,

– рассказал Шельтейман.

В то же время, он подчеркнул, что такие нелегальные товары можно отлавливать и для этого есть международные механизмы.

Это как война против наркоторговли. Колумбийские наркоторговцы являлись влиятельными политиками в Колумбии. Они контролировали значительную часть правительства, у них была своя армия, свои самолеты и подлодки. Но ЦРУ постепенно их всех накрыло. То же будет и с российскими "левыми" схемами,

– подытожил Шельтейман.

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